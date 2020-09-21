Каминский отреагировал на минутный отрыв Латыпова от преследователей в спринте

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу Эдуарда Латыпова в спринтерской гонке на летнем чемпионате России. Напомним, Латыпов победил с минутным отрывом от преследователей, второе место занял Пётр Пащенко, а третьим финишировал Максим Буртасов.

«Минутное превосходство Латыпова? Наверное, это был его день. Всё сложилось. Хотя, наверное, один промах — это не есть хорошо. Но с ходом он, конечно, был хорош», — цитирует Каминского «Матч ТВ».

Также тренер назвал биатлонистов, которые приятно удивили его.

«Кто удивил на этих соревнованиях в хорошем смысле? Пащенко, Латыпов. Наверное, Семён Сучилов. Пока всё», — добавил он.

Ранее Латыпов рассказал, что перед стартом не очень хорошо себя чувствовал.