Каминский отреагировал на минутный отрыв Латыпова от преследователей в спринте
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал победу Эдуарда Латыпова в спринтерской гонке на летнем чемпионате России. Напомним, Латыпов победил с минутным отрывом от преследователей, второе место занял Пётр Пащенко, а третьим финишировал Максим Буртасов.
«Минутное превосходство Латыпова? Наверное, это был его день. Всё сложилось. Хотя, наверное, один промах — это не есть хорошо. Но с ходом он, конечно, был хорош», — цитирует Каминского «Матч ТВ».
Также тренер назвал биатлонистов, которые приятно удивили его.
«Кто удивил на этих соревнованиях в хорошем смысле? Пащенко, Латыпов. Наверное, Семён Сучилов. Пока всё», — добавил он.
Ранее Латыпов рассказал, что перед стартом не очень хорошо себя чувствовал.
Латыпов, который выиграл гонку с отрывом в минуту, жаловался на самочувствие перед стартом
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