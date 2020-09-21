Юрий Каминский — о составе сборной России: ротация необходима на Кубке мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о подготовке подопечных к новому сезону.
«Не знаю, как так получилось, но в прошлом году объёмы были занижены: как в силовой подготовке, так и в циклической. Буквально по всем параметрам пришлось серьёзно увеличить объём работы. Если спортсмен понимает, зачем это делается, то он согласится на все изменения. Все стремятся к результату. Если бы он был ранее, то, конечно, биатлонисты не так охотно шли бы на тренировки.
Наша задача сейчас — определиться с той категорией спортсменов, которые будут основными, и теми, кто способен помочь. Ротация необходима на Кубке мира, все ведущие биатлонные державы проводят такие замены в ходе сезона. Нам нужно заранее позаботься о том, чтобы у нас было не шесть, а семь, восемь или даже 10 спортсменов. Чтобы за тот же Кубок наций побороться», — приводит слова Каминского сайт «Матч ТВ».
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