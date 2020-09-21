Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Юрий Каминский — о составе сборной России: ротация необходима на Кубке мира

Юрий Каминский — о составе сборной России: ротация необходима на Кубке мира
Биатлон / Летний биатлон 0

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о подготовке подопечных к новому сезону.

«Не знаю, как так получилось, но в прошлом году объёмы были занижены: как в силовой подготовке, так и в циклической. Буквально по всем параметрам пришлось серьёзно увеличить объём работы. Если спортсмен понимает, зачем это делается, то он согласится на все изменения. Все стремятся к результату. Если бы он был ранее, то, конечно, биатлонисты не так охотно шли бы на тренировки.

Наша задача сейчас — определиться с той категорией спортсменов, которые будут основными, и теми, кто способен помочь. Ротация необходима на Кубке мира, все ведущие биатлонные державы проводят такие замены в ходе сезона. Нам нужно заранее позаботься о том, чтобы у нас было не шесть, а семь, восемь или даже 10 спортсменов. Чтобы за тот же Кубок наций побороться», — приводит слова Каминского сайт «Матч ТВ».

Тренерский совет одобрил критерии отбора в сборную России по биатлону на этапы Кубка мира
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020