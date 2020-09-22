Команда Мироновой и Глазыриной с 3 штрафными кругами стала второй в эстафете на летнем ЧР

На чемпионате России по летнему биатлону состоялась женская эстафета. Победу одержала сборная ХМАО-Югра, а команда Свердловской области, за которую выступали, в частности, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина, с тремя штрафными кругами заняла второе место.
Чемпионат России по летнему биатлону. Эстафета. Женщины
1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Татьяна Воронова, Кристина Смирнова) – 1:13.47,0 (0+5)
2. Свердловская область (Тамара Воронина, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Екатерина Глазырина) – +26,6 (3+10)
3. ПФО-2 (Валерия Васнецова, Инна Худорожкова, Анастасия Кайшева, Ульяна Кайшева) – +48,0 (0+7)
4. Новосибирская область (Евгения Павлова, Анна Никулина, Софья Ленькова, Анастасия Евсюнина) – +1.11,9 (1+14)
5. ПФО-1 (Ольга Дмитриева, Татьяна Акимова, Карина Бахтина, Екатерина Муралеева) – +1.44,0 (0+9).
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