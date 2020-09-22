Победительница эстафеты Мошкова: мне передали эстафету с 12-секундным отставанием

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова оценила своё выступление в женской эстафете на летнем чемпионате страны в Тюмени. Победу одержала сборная ХМАО-Югра, за которую помимо бежавшей второй этап Мошковой выступали Елизавета Каплина, Татьяна Воронова и Кристина Смирнова, а команда Свердловской области, за которую выступали, в частности, Светлана Миронова и Екатерина Глазырина, с тремя штрафными кругами заняла второе место.
«Мне передали эстафету с 12-секундным отставанием. Так получилось, что я догнала соперниц, и на первую стрельбу мы пришли все вместе.
Немножко не сложилось, я отработала с двумя дополнительными патронами. Но я быстро сработала и по трассе чувствовала себя неплохо. Эстафета всегда проходит непредсказуемо, и даже фавориты могут оказаться не на первом месте», — приводит слова Мошковой «Матч ТВ».
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