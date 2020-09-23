«Ну какой может быть блат?» Шашилов — о выборе биатлонисток в сборную России

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов заявил, что выбор спортсменок в национальную команду осуществляется исключительно по спортивному принципу. Шашилов, ранее работавший с командой Свердловской области, подчеркнул, что спортсменки из этого региона не получат преимуществ для попадания в сборную.
«Нет, ну какой у них может быть блат? Все на равных. Да, есть молодые, перспективные, вся страна их знает, но при выборе всегда можно посовещаться с тренерским советом, с его новым председателем Владимиром Брагиным, спросить, как тренеры на местах видят ситуацию. Решение в любом случае будет коллегиальным.
Сделаю всё для того, чтобы выбор был честным, чтобы участвовали сильнейшие спортсмены. Будем смотреть, кто как тренировался, кто будет способен показать результат», — цитирует его ТАСС.
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