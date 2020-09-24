Драчёв — об отстранении Глазыриной: мы видим предвзятое отношение к СБР со стороны IBU

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на временное отстранение российской биатлонистки Екатерины Глазыриной от выступлений на международных соревнованиях — спортсменка подозревается в нарушении антидопинговых правил.



«К сожалению, Глазырина временно отстранена. Для нас это негативная ситуация. Мы видим предвзятое отношение в сторону СБР со стороны международного союза. К сожалению, на данный момент мы потеряли ещё одного спортсмена. Надо получить всю информацию и принимать какие-то решения», — сообщил Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



33-летняя Глазырина является двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира Екатерина пять раз была на подиумах (бронза в личной гонке и четыре медали в эстафетах (два серебра и две бронзы)).