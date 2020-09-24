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Драчёв — о решении CAS по Зайцевой: негативное пятно ляжет на весь российский спорт

Драчёв — о решении CAS по Зайцевой: негативное пятно ляжет на весь российский спорт
Биатлон 0

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Ольги Зайцевой по допинговому делу, оправдав при этом Ольгу Вилухину и Яну Романову.

«Конечно, для российского спорта очень негативная ситуация. Это крайнее решение. Понятно, что можно подавать в гражданский суд, но, тем не менее, мы видим, что Ольга Зайцева потеряла медаль. Негативное пятно будет ложиться на наш биатлон и на весь российский спорт.

Что касается Романовой и Вилухиной, то здесь есть позитивная часть. Девочки признаны невиновными, нам вернули серебряную медаль в спринте. Мы все знали, что Вилухина достойно завоевала медаль. К счастью для неё, всё решилось положительно», — сообщил Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В результате судебных разбирательств Романова и Вилухина были оправданы, тогда как апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично — суд отменил её пожизненное отстранение от Олимпийских игр, при этом её предыдущая дисквалификация осталась в силе — из-за неё сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты Олимпиады в Сочи (также в гонке принимали участие Романова, Вилухина и Екатерина Шумилова).

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