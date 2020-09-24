Драчёв — о решении CAS по Зайцевой: негативное пятно ляжет на весь российский спорт

Бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Ольги Зайцевой по допинговому делу, оправдав при этом Ольгу Вилухину и Яну Романову.
«Конечно, для российского спорта очень негативная ситуация. Это крайнее решение. Понятно, что можно подавать в гражданский суд, но, тем не менее, мы видим, что Ольга Зайцева потеряла медаль. Негативное пятно будет ложиться на наш биатлон и на весь российский спорт.
Что касается Романовой и Вилухиной, то здесь есть позитивная часть. Девочки признаны невиновными, нам вернули серебряную медаль в спринте. Мы все знали, что Вилухина достойно завоевала медаль. К счастью для неё, всё решилось положительно», — сообщил Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Ольга Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. В результате судебных разбирательств Романова и Вилухина были оправданы, тогда как апелляция Зайцевой была удовлетворена лишь частично — суд отменил её пожизненное отстранение от Олимпийских игр, при этом её предыдущая дисквалификация осталась в силе — из-за неё сборная России будет лишена серебра женской биатлонной эстафеты Олимпиады в Сочи (также в гонке принимали участие Романова, Вилухина и Екатерина Шумилова).
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