Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Губерниев о сезоне-2020/2021: темпы COVID-19 говорят о том, что в декабре ничего не будет

Губерниев о сезоне-2020/2021: темпы COVID-19 говорят о том, что в декабре ничего не будет
Биатлон / Кубок мира 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что предновогодние этапы Кубка мира будут отменены из-за коронавируса.

«Надо понимать, что окончательные решения по сезону будут принимать страны, а не IBU. Но темпы развития вируса говорят о том, что в декабре ничего нигде не будет», — написал Губерниев в своём «телеграм»-канале.

Напомним, исполком Международного союза биатлонистов (IBU) внёс изменения в календарь Кубка мира сезона-2020/2021 в связи с пандемией коронавируса. Все четыре этапа, которые должны состояться до Нового года, пройдут в срок и сохранят запланированную программу, но будут проведены только на двух стадионах. Решение принято, чтобы свести к минимуму поездки и обеспечить безопасность спортсменов и всех участников соревнований.

Предновогодние этапы Кубка мира по биатлону пройдут на двух стадионах
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020