Губерниев о сезоне-2020/2021: темпы COVID-19 говорят о том, что в декабре ничего не будет

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что предновогодние этапы Кубка мира будут отменены из-за коронавируса.
«Надо понимать, что окончательные решения по сезону будут принимать страны, а не IBU. Но темпы развития вируса говорят о том, что в декабре ничего нигде не будет», — написал Губерниев в своём «телеграм»-канале.
Напомним, исполком Международного союза биатлонистов (IBU) внёс изменения в календарь Кубка мира сезона-2020/2021 в связи с пандемией коронавируса. Все четыре этапа, которые должны состояться до Нового года, пройдут в срок и сохранят запланированную программу, но будут проведены только на двух стадионах. Решение принято, чтобы свести к минимуму поездки и обеспечить безопасность спортсменов и всех участников соревнований.
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