Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Шашилов: если всё время заезжать на 60-е места, то кому это нужно?

Шашилов: если всё время заезжать на 60-е места, то кому это нужно?
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что в ходе этапов нового сезона Кубка мира его штаб будет привлекать в национальную команду спортсменок, которые будут показывать высокие результаты на внутрироссийских соревнованиях.

«Должна быть налажена доставка спортсменов из России, потому что все люди, случиться может всякое. Нам нужно готовить команду к чемпионату мира, к следующему году. Если всё время заезжать на 60-е места, то кому это нужно? Всегда можно откатиться на Кубок IBU, после — подняться обратно, весь мир этим пользуется, и мы будем — будем приглашать людей из России.

Это наше общее дело, общая команда. У нас не так много людей: 10-12 человек, из которых надо слепить шесть. А ещё надо думать о следующем годе, ведь спортсмены моложе не станут», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

«Ну какой может быть блат?» Шашилов — о выборе биатлонисток в сборную России
Комментарии (0)
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020