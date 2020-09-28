Шашилов: если всё время заезжать на 60-е места, то кому это нужно?

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, что в ходе этапов нового сезона Кубка мира его штаб будет привлекать в национальную команду спортсменок, которые будут показывать высокие результаты на внутрироссийских соревнованиях.

«Должна быть налажена доставка спортсменов из России, потому что все люди, случиться может всякое. Нам нужно готовить команду к чемпионату мира, к следующему году. Если всё время заезжать на 60-е места, то кому это нужно? Всегда можно откатиться на Кубок IBU, после — подняться обратно, весь мир этим пользуется, и мы будем — будем приглашать людей из России.

Это наше общее дело, общая команда. У нас не так много людей: 10-12 человек, из которых надо слепить шесть. А ещё надо думать о следующем годе, ведь спортсмены моложе не станут», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».