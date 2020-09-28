Польховский — о ЧР среди юниоров: что не особо порадовало – стрелковая часть

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский подвёл итоги юниорского первенства по летнему биатлону, которое завершилось накануне в Увате.

«Главное впечатление от личных гонок – плотная борьба, хороший настрой, молодой задор. Никто не отбывал номер, старались показывать максимальный результат, у всех глаза горели.

Что не особо порадовало – стрелковая часть как у ребят, так и у девочек. Необходимую стабильность практически никто не показал. Это касается и безоговорочных лидеров по скорости Андрея Вьюхина и Даниила Серохвостова. Я сказал об этом и самим спортсменам, и их личным тренерам, и тренерам юниорской сборной России. Сейчас им необходимо обратить особое внимание на стрелковую подготовку.

Да, ходом в Увате эти ребята были лучшими. Но давайте посмотрим чуть дальше, когда им предстоят международные старты. Там же не дадут так спокойно отыграть ходом свои промахи – норвежцы, французы, немцы, спортсмены других стран тоже бегут быстро. Если есть ошибки, а они есть, их нужно устранить перед главными стартами.

То же самое можно сказать и про девочек, обратить особое внимание на стрелковую подготовку таких спортсменок, как Ксения Довгая, Алина Кудисова, да и многих других тоже», — приводит слова Польховского пресс-служба СБР.