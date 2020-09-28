Ольга Зайцева — о решении CAS: всё равно докажу, что это ложь и обман, что меня оклеветали

Завершившая карьеру двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева заявила о намерении обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отклонил её апелляцию по допинговому делу 2014 года. Таким образом, российская команда, занявшая второе место в женской эстафетной гонке в Сочи, лишилась завоёванных медалей.



«Мы пойдём дальше — в Федеральный суд Швейцарии. Буду обжаловать решение CAS, подавать апелляцию. Не опускаю руки, уверена в своей правоте — настроена даже решительнее, чем до этого. Наше дело тянули три года, я разозлилась, у меня появилась энергия. Всё равно докажу, что это ложь и обман, что меня оклеветали. Полностью не согласна с решением CAS.

Даже если эта апелляция займёт годы, буду бороться. Решение CAS неправильное, оно не про меня. Меня не в чем упрекнуть", — приводит слова Зайцевой РИА «Новости».