Антон Бабиков: нужно вернуть уверенность в себе, и будут достижимы этапы Кубка мира

Чемпион мира 2017 года в эстафете Антон Бабиков рассказал, что полностью доверяет тренерскому штабу под руководством нового наставника мужской сборной России Юрия Каминского.

«С приходом Юрия Михайловича в тренировочном процессе появилось много нового, появились упражнения, которых мы раньше не делали, в том числе из лыжных гонок. Стал более тщательным анализ всего что делаем. Вернулось качество выполнения работы, каждого упражнения. Всем компонентам теперь уделено повышенное внимание.

Абсолютно доверяю всем тренерам сборной. Мы постоянно в тренировочном процессе, у нас даже нет иных тем для обсуждения — говорим только о спорте, заряжены только на спорт. Причём речь заходит не только о биатлоне, но и о лыжных гонках, о лёгкой атлетике. Обсуждаем, где готовятся представители других видов спорта, говорим о том, как стать сильнее, модифицировать упражнения, стараемся разносторонне смотреть на спорт.

Нужно вернуть уверенность в себе, набрать оптимальную форму. Если это удастся, то и все сопутствующие вещи будут достижимы, в том числе и этапы Кубка мира. Пока всё идет к тому, что такая возможность будет, но надо выполнить скоростную работу, чтобы на соревнованиях чувствовать себя более уверенно, на тренировках всё очень достойно", — приводит слова Бабикова ТАСС.