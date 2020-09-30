Зайцева, Романова, Вилухина обратились в швейцарскую прокуратуру из-за подписей Родченкова

Алексей Панич, адвокат бывших российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной, сообщил, что спортсменки обратились в швейцарскую прокуратуру с требованием провести проверку ситуации с поддельными подписями бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
24 сентября Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции Вилухиной и Романовой по делу о нарушении антидопинговых правил. Апелляция Зайцевой была отклонена, но CAS отменил для неё пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх.
«CAS проигнорировал наше заявление о поддельных подписях Родченкова на документах, которые были ключевыми доказательствами по делу. Однако понимая, что такое может произойти, спортсменки ещё до вынесения решений CAS подали уголовные жалобы в швейцарскую прокуратуру с требованием провести проверку и, возможно, возбудить уголовное дело по её результатам. Мы хотим знать, кто изготовил подделку и зачем, а также почему CAS не обратил внимания на поддельные подписи бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории, когда выносил вердикт, в частности, по Ольге Зайцевой.
Во-первых, за всё это время нам так и не были предоставлены документы с оригинальными подписями, а во-вторых, никакого убедительного подтверждения подлинности подписей не появлялось — был всего лишь представлен новый и противоречивый по содержанию документ, подпись на котором также вызвала серьёзные сомнения у экспертов в подлинности. Очевидно, что другая сторона пытается запутать общественность ложными заявлениями.
Очевидно, что ситуация вышла на новый уровень, и принятие CAS решений по спортсменкам не закрывает вопрос с подделкой подписей. Надеемся, что проверка органов швейцарского правосудия не будет формальной и поможет наконец установить, кто ставил подписи за Родченкова и кто пытается очернить наших биатлонисток. Ложь в документах с поддельными подписями не помогла их авторам, и невиновность Ольги Вилухиной и Яны Романовой уже подтверждена решениями CAS. Мы возобновляем дело о клевете со стороны Родченкова в интервью New York Times в 2017 году», – цитирует адвоката ТАСС.
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