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Александр Логинов возобновил тренировки после травмы

Александр Логинов возобновил тренировки после травмы
Биатлон / Кубок мира 0

Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, сообщил, что его подопечный вернулся в тренировкам после травмы локтя.

«Перерыв, отсутствие нагрузок на локоть позволили восстановиться. Он провёл первую тренировку, болевых ощущений не было», – приводит слова Касперовича ТАСС.

Ранее Логинов из-за травмы был вынужден сняться с чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени.

28-летний Александр Логинов также является серебряным и трёхкратным бронзовый призёром чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы. Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап, который должен был проходить в Норвегии.

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