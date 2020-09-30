Александр Логинов возобновил тренировки после травмы
Александр Касперович, личный тренер чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, сообщил, что его подопечный вернулся в тренировкам после травмы локтя.
«Перерыв, отсутствие нагрузок на локоть позволили восстановиться. Он провёл первую тренировку, болевых ощущений не было», – приводит слова Касперовича ТАСС.
Ранее Логинов из-за травмы был вынужден сняться с чемпионата России по летнему биатлону в Тюмени.
28-летний Александр Логинов также является серебряным и трёхкратным бронзовый призёром чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы. Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы отменили заключительный этап, который должен был проходить в Норвегии.
Логинов: травма мешает мне кататься. Если подключаю руку, то процентов на 10
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