Кугаевский: в Сочи Логинов будет готовиться по своим планам. Цветков здесь ни при чём

Тренер сборной тюменской области Максим Кугаевский подтвердил, что Александр Логинов будет тренироваться в Сочи самостоятельно, а не с Максимом Цветковым. Ранее такую информацию распространил личный тренер Логинова Александр Касперович.
«Октябрьский сбор в Сочи был в планах Александра ещё в июне, он едет туда готовиться к сезону с одним из тренеров Тюменской области, по своим планам. Уважаемый мною Максим Цветков здесь абсолютно ни при чём. Просто так совпало», — приводит слова Кугаевского ТАСС.
Александр Логинов — чемпион мира, серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы. Цветков — чемпион мира и Европы, двукратный чемпион мира среди юниоров (до 21 года), трёхкратный чемпион мира среди юношей (до 19 лет).
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