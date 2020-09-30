Кугаевский: в Сочи Логинов будет готовиться по своим планам. Цветков здесь ни при чём

Тренер сборной тюменской области Максим Кугаевский подтвердил, что Александр Логинов будет тренироваться в Сочи самостоятельно, а не с Максимом Цветковым. Ранее такую информацию распространил личный тренер Логинова Александр Касперович.

«Октябрьский сбор в Сочи был в планах Александра ещё в июне, он едет туда готовиться к сезону с одним из тренеров Тюменской области, по своим планам. Уважаемый мною Максим Цветков здесь абсолютно ни при чём. Просто так совпало», — приводит слова Кугаевского ТАСС.

Александр Логинов — чемпион мира, серебряный и трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы. Цветков — чемпион мира и Европы, двукратный чемпион мира среди юниоров (до 21 года), трёхкратный чемпион мира среди юношей (до 19 лет).