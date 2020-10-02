Юрий Каминский: необходимо лимитировать ошибки, которые влияют на скорость

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, долгие годы работавший с лыжниками, рассказал, что много внимания уделяет ходу спортсменов.

«Всегда есть над чем работать в этом компоненте. Как говорится, только к столбу не докопаться, который просто стоит. Ошибок немало. Я вижу задачу в том, чтобы минимизировать основные из них. Есть недочёты, которые практически не влияют на результат. Сформированный стереотип движений спортсмена лучше не трогать. Но необходимо лимитировать те ошибки, которые влияют на скорость.

Например, вынос таза при коньковом одновременном бесшажном ходе. Это распространённая ошибка и у лыжников. Когда преобладает силовая подготовка, немножко ухудшаются координационные возможности. Над этим надо постоянно работать. Крен в сторону силу ухудшает эластичность мышц. Все это ведёт к тому, что таз проседает назад у спортсмена по ходу дистанции. Это — серьёзный недочёт, влияющий на скорость. Ещё одна ошибка — навал на палки. Здесь тоже много работы...» — приводит слова Каминского «Тюменская арена».