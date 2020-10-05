Вольфганг Пихлер, перенёсший инфаркт, вышел из комы

Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер вышел из комы. Медики отмечают, что специалист находится на пути к выздоровлению. Об этом сообщает Aftonbladet.

Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.

Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.

Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев трогательно поддержал Пихлера, пожелав здоровья специалисту.