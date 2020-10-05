Вольфганг Пихлер, перенёсший инфаркт, вышел из комы
Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону немец Вольфганг Пихлер вышел из комы. Медики отмечают, что специалист находится на пути к выздоровлению. Об этом сообщает Aftonbladet.
Напомним, ранее сообщалось, что Пихлер перенёс инфаркт после тренировки на велосипеде в районе города Рупольдинга. Специалиста реанимировали на месте, после чего доставили в больницу города Траунштайна. В настоящее время его состояние оценивается как тяжёлое, но стабильное.
Вольфганг Пихлер был старшим тренером женской сборной России по биатлону. На протяжении многих лет он работал с национальной командой Швеции.
Ранее известный российский комментатор Дмитрий Губерниев трогательно поддержал Пихлера, пожелав здоровья специалисту.
Губерниев — Пихлеру: у нас с тобой были разные моменты, но ты обязан жить!
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