CAS решил, что Зайцева знала о замене её допинг-проб в Сочи-2014 «чистой» мочой

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решения по делу о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой.

Из документа становится понятно, что Зайцевой не удалось доказать присутствие повышенного содержания соли в пробе от 19 февраля 2014 года. Коллегия арбитров CAS решила, что проба была заменена «чистой» мочой, удельный вес которой был отрегулирован с помощью соли. При этом, по мнению арбитров, биатлонистка была осведомлена как о наличии «чистых» образцов её мочи, так и о том, что сданный ею тест будет заменён.

«Коллегия уверена, что в данном случае повышенный уровень натрия, обнаруженный в образце B2890589 заявителя, является надёжным доказательством, подтверждающим вывод о том, что моча, представленная апеллянтом во время процедуры допинг-контроля 19 февраля 2014 года, могла быть намеренно заменена на «чистую» мочу, которую заявитель предоставила перед Играми в Сочи; соль была добавлена к замещающей моче, чтобы отрегулировать её удельный вес в соответствии с плотностью замещённой мочи; заявитель, вероятно, знала, что образцы мочи, которые ей в конечном итоге придётся сдавать во время официальных процедур допинг-контроля на Играх в Сочи, будут заменены этой «чистой» мочой», — говорится в мотивировочной части решения CAS.