CAS решил, что Зайцева знала о замене её допинг-проб в Сочи-2014 «чистой» мочой

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своём официальном сайте опубликовал мотивировочную часть решения по делу о нарушении антидопинговых правил в Сочи-2014 российской биатлонисткой Ольгой Зайцевой.
Из документа становится понятно, что Зайцевой не удалось доказать присутствие повышенного содержания соли в пробе от 19 февраля 2014 года. Коллегия арбитров CAS решила, что проба была заменена «чистой» мочой, удельный вес которой был отрегулирован с помощью соли. При этом, по мнению арбитров, биатлонистка была осведомлена как о наличии «чистых» образцов её мочи, так и о том, что сданный ею тест будет заменён.
«Коллегия уверена, что в данном случае повышенный уровень натрия, обнаруженный в образце B2890589 заявителя, является надёжным доказательством, подтверждающим вывод о том, что моча, представленная апеллянтом во время процедуры допинг-контроля 19 февраля 2014 года, могла быть намеренно заменена на «чистую» мочу, которую заявитель предоставила перед Играми в Сочи; соль была добавлена к замещающей моче, чтобы отрегулировать её удельный вес в соответствии с плотностью замещённой мочи; заявитель, вероятно, знала, что образцы мочи, которые ей в конечном итоге придётся сдавать во время официальных процедур допинг-контроля на Играх в Сочи, будут заменены этой «чистой» мочой», — говорится в мотивировочной части решения CAS.
- 5 октября 2020
-
20:56
-
19:50
-
18:49
-
18:16
-
17:55
-
17:29
-
16:58
-
14:17
-
10:02
- 4 октября 2020
-
11:42
- 3 октября 2020
-
16:51
-
16:01
-
13:08
-
13:08
-
00:33
- 2 октября 2020
-
20:20
-
17:49
- 1 октября 2020
-
18:15
-
17:45
-
14:15
-
13:30
- 30 сентября 2020
-
23:21
-
22:15
-
19:59
-
15:40
-
14:42
-
12:55
-
11:55
-
11:34
- 29 сентября 2020
-
19:42
-
18:08
-
17:15
-
16:32
-
15:41
-
10:33