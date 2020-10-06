Шашилов: В Сочи провели гонку в гору на 9 км, не все с ней справились как надо

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о работе команды на сборах в Сочи.

«Главная задача? Натренировать такую базу, чтобы не было функциональных провалов в сезоне, а на этом фоне и стрельба, которая у многих хромала в Тюмени, более-менее стабилизируется. Так что главное сейчас на «Лауре» – функциональная подготовка. Мы здесь уже неделю, расписание обычное – две тренировки в день, вечером – восстановительные процедуры.

В Сочи сейчас тренируется шесть человек – Света Миронова, Настя Шевченко, Вика Сливко, Ира Казакевич, Лера Васнецова и Тамара Воронина.

Контрольные занятия? Да, провели уже такую контрольную гонку в гору на 9 км. Не все с ней справились как надо. Тройка лучших – Казакевич, Шевченко, Сливко. Но у всех ещё будет возможность себя проявить на этом сборе», — цитирует Шашилова пресс-служба Союза биатлонистов России.