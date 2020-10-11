Тимофей Лапшин — о сборе средств на адвокатов: пока не всю сумму удалось собрать

Биатлонист Тимофей Лапшин, который с 2017 года выступает за сборную Южной Кореи, рассказал, как проходит сбор средств на адвокатов для защиты от обвинения в нарушении антидопинговых правил. Возможное нарушение произошло в 2013 году, когда он представлял Россию.

24 сентября Международный союз биатлонистов (IBU) временно отстранил Лапшина на основе данных Московской антидопинговой лаборатории и расследования Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Биатлонист организовал сбор средств, поскольку из-за временного отстранения он лишился основных источников дохода.

«Очень много людей откликнулось, и я очень благодарен им за это. Пока не всю сумму удалось собрать, но сбор продолжается. Надеюсь, всё получится», — приводит слова Лапшина ТАСС.