Слепова могут дисквалифицировать за пропуск трёх допинг-тестов
Российский биатлонист Алексей Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трёх допинг-тестов в течение года, сообщает News.ru со ссылкой на собственные источники в федерации биатлона Санкт-Петербурга.
По данным источника, в системе АДАМС у Слепова появился уже третий флажок.
Ранее Слепов был вызван в сборную России. Спортсмен признался, что вызов в национальную команду стал для него неожиданностью.
В сезоне-2019/2020 33-летний биатлонист выступал в Кубке IBU. В общем зачёте соревнований он стал 35-м.
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Так, организаторы Кубка мира не стали проводить заключительный этап сезона, который должен был состояться в Норвегии. Также некоторые этапы проходили без зрителей.
Алексей Слепов: вызов в сборную стал полной неожиданностью
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