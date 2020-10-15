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Слепова могут дисквалифицировать за пропуск трёх допинг-тестов

Слепова могут дисквалифицировать за пропуск трёх допинг-тестов
Биатлон / Кубок мира 0

Российский биатлонист Алексей Слепов может быть дисквалифицирован за пропуск трёх допинг-тестов в течение года, сообщает News.ru со ссылкой на собственные источники в федерации биатлона Санкт-Петербурга.

По данным источника, в системе АДАМС у Слепова появился уже третий флажок.

Ранее Слепов был вызван в сборную России. Спортсмен признался, что вызов в национальную команду стал для него неожиданностью.

В сезоне-2019/2020 33-летний биатлонист выступал в Кубке IBU. В общем зачёте соревнований он стал 35-м.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Так, организаторы Кубка мира не стали проводить заключительный этап сезона, который должен был состояться в Норвегии. Также некоторые этапы проходили без зрителей.

Алексей Слепов: вызов в сборную стал полной неожиданностью
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