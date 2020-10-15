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Брат Домрачевой: Дарья пытается говорить правильные вещи, но делает это тихо

Брат Домрачевой: Дарья пытается говорить правильные вещи, но делает это тихо
Биатлон / Кубок мира 0

Никита Домрачев, брат четырёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, отреагировал на критику в адрес сестры. В Беларуси многие раскритиковали Домрачеву за мягкое отношение к властям и силовикам. В стране уже несколько недель проходят массовые акции протеста, которые жестоко подавляются силовиками. Правоохранители задержали и избили брата Домрачевой.

«На мой взгляд, у каждого должно быть собственное мнение о происходящем в стране. Дарья упорно работала всю свою карьеру. Она построила в Беларуси дом, хочет здесь жить. Она оказалась заложницей ситуации. Дарья пытается говорить правильные вещи, но делает это тихо», — цитирует Никиту Домрачева Dagbladet.

Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин ранее призвал Домрачеву отказаться от звания герой Беларуси, если она не будет защищать людей.

Дарью Домрачеву призвали либо отказаться от звания Героя Беларуси, либо быть героем
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