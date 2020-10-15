Брат Домрачевой: Дарья пытается говорить правильные вещи, но делает это тихо

Никита Домрачев, брат четырёхкратной олимпийской чемпионки Дарьи Домрачевой, отреагировал на критику в адрес сестры. В Беларуси многие раскритиковали Домрачеву за мягкое отношение к властям и силовикам. В стране уже несколько недель проходят массовые акции протеста, которые жестоко подавляются силовиками. Правоохранители задержали и избили брата Домрачевой.
«На мой взгляд, у каждого должно быть собственное мнение о происходящем в стране. Дарья упорно работала всю свою карьеру. Она построила в Беларуси дом, хочет здесь жить. Она оказалась заложницей ситуации. Дарья пытается говорить правильные вещи, но делает это тихо», — цитирует Никиту Домрачева Dagbladet.
Координатор Белорусского фонда спортивной солидарности Александр Опейкин ранее призвал Домрачеву отказаться от звания герой Беларуси, если она не будет защищать людей.
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