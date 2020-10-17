Тренер Слепова объяснил, почему биатлонист пропустил три допинг-теста

Валерий Храмоножин, тренер российского биатлониста Алексея Слепова, прокомментировал возможную дисквалификацию подопечного из-за пропуска допинг-тестов. Стало известно, что спортсмен пропустил три теста в течение 12 месяцев, что является нарушением антидопинговых правил. Теперь Слепова могут дисквалифицировать на два года. По словам тренера, спортсмен отравился и не проходил тест.

«Утром 30 сентября он прилетел из Тюмени, сдал оружие и вечером должен был ехать домой. Ухудшение почувствовал ещё утром, однако критичной ситуация не была, поэтому он не стал менять планов и вносить изменения в систему ADAMS. Плохо ему стало ближе к вечеру, его стало так полоскать, что он не мог сесть ни в самолет, ни на поезд. Это было похоже на инфекционное отравление.

Он обратился в больницу, там ему выдали соответствующие справки. Их вместе с объяснительной он предоставил РУСАДА. Теперь ждём решения.

Это безалаберность, не знаю, как это назвать иначе. Профессиональный спортсмен обязан следить за этим. Получается, пропуск этого теста — наказание за такое отношение», — цитирует Слепова ТАСС.