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Шашилов: за границей у биатлонистов оружие под рукой. У нас мешает законодательство

Шашилов: за границей у биатлонистов оружие под рукой. У нас мешает законодательство
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как пандемия коронавируса сказалась на подготовке спортсменов к сезону. Специалист рассказал, как готовятся к сезону зарубежные спортсмены, и сравнил это с подготовкой отечественных биатлонистов.

«За границей люди привычны к такой самоподготовке, с которой мы столкнулись из-за коронавируса. У них всё под рукой, включая оружие. У нас всё упирается в законодательство: то, что у нас является мелкокалиберным оружием, у них, считай, комнатная винтовка – к ней всегда есть доступ. Так что я не думаю, что они много чего потеряли.

Да, у них увеличилась индивидуальная подготовка. У нас она у кого-то получилась, у кого-то нет», — приводит его слова пресс-служба Союза биатлонистов России.

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