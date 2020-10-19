Шашилов: за границей у биатлонистов оружие под рукой. У нас мешает законодательство

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал, как пандемия коронавируса сказалась на подготовке спортсменов к сезону. Специалист рассказал, как готовятся к сезону зарубежные спортсмены, и сравнил это с подготовкой отечественных биатлонистов.
«За границей люди привычны к такой самоподготовке, с которой мы столкнулись из-за коронавируса. У них всё под рукой, включая оружие. У нас всё упирается в законодательство: то, что у нас является мелкокалиберным оружием, у них, считай, комнатная винтовка – к ней всегда есть доступ. Так что я не думаю, что они много чего потеряли.
Да, у них увеличилась индивидуальная подготовка. У нас она у кого-то получилась, у кого-то нет», — приводит его слова пресс-служба Союза биатлонистов России.
- 19 октября 2020
-
16:30
-
13:44
-
13:29
-
11:10
- 18 октября 2020
-
14:16
-
13:46
- 17 октября 2020
-
21:41
-
20:24
-
15:44
-
14:07
- 16 октября 2020
-
21:23
-
15:21
-
10:00
-
09:21
- 15 октября 2020
-
21:13
-
18:56
-
15:37
-
15:29
-
09:19
-
00:47
- 14 октября 2020
-
22:14
-
14:36
-
09:19
- 13 октября 2020
-
19:56
-
17:42
-
16:31
-
12:30
-
10:49
-
09:21
- 12 октября 2020
-
21:16
-
15:17
-
15:05
-
12:47
-
10:00
- 11 октября 2020
-
17:37