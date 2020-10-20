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Светлана Миронова рассказала о целях на сезон

Светлана Миронова рассказала о целях на сезон
Биатлон / Кубок мира 0

Призёр этапов Кубка мира по биатлону россиянка Светлана Миронова поделилась ожиданиями от старта нового сезона.

«Мы готовы ко всему. Хотелось бы стабильно продержаться весь сезон на хорошем уровне. Возможно, это плюс, что мой личный тренер стал старшим тренером сборной команды. Я с ним работаю уже 10 лет. Во многих моментах он меня неплохо знает.

Талисман? С недавних пор у меня появился браслет, который, как я считаю, приносит мне удачу. Он символизирует клевер, а он всегда считался цветком удачи. Пока его влияние я еще не ощутила, но надеюсь, что удача будет мне сопутствовать всегда», — цитирует Миронову пресс-служба Союза биатлонистов России.

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Несколько этапов Кубка мира проходили без зрителей, а заключительный этап в Норвегии был и вовсе отменён.

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