Тренер Пащенко, заразившегося коронавирусом, рассказал о самочувствии биатлониста

Владимир Брагин, тренер российского биатлониста Петра Пащенко, рассказал о самочувствии спортсмена. Напомним, у Пащенко обнаружили коронавирус. О заражении биатлониста стало известно после того, как он прошёл тест на коронавирус на сборах в Алдане.

«Сейчас я в Сочи, а он — в Якутии, разница во времени составляет шесть часов. Когда появился анализ, созвонились с ним, но, так как время позднее, особых разговоров не было. Его отселили от команды, живёт отдельно. Самочувствие нормальное», — цитирует тренера РИА «Новости».

Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Несколько этапов Кубка мира проходило без зрителей, а заключительный этап, в Норвегии, был и вовсе отменён.