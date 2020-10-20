Тренер Пащенко, заразившегося коронавирусом, рассказал о самочувствии биатлониста
Владимир Брагин, тренер российского биатлониста Петра Пащенко, рассказал о самочувствии спортсмена. Напомним, у Пащенко обнаружили коронавирус. О заражении биатлониста стало известно после того, как он прошёл тест на коронавирус на сборах в Алдане.
«Сейчас я в Сочи, а он — в Якутии, разница во времени составляет шесть часов. Когда появился анализ, созвонились с ним, но, так как время позднее, особых разговоров не было. Его отселили от команды, живёт отдельно. Самочувствие нормальное», — цитирует тренера РИА «Новости».
Минувший биатлонный сезон был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Несколько этапов Кубка мира проходило без зрителей, а заключительный этап, в Норвегии, был и вовсе отменён.
Биатлонист сборной России Пащенко заразился коронавирусом
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