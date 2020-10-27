Чепиков: в 2010-м Устюгов сдавал допинг-тесты. Почему затягивали эту информацию до Сочи?

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Очень неприятная новость для всего биатлонного сообщества и болельщиков. Меня удивляет тот факт, что в 2010 году Устюгов сдавал допинг-тесты, почему нужно было затягивать эту информацию до 2014 года и Олимпиады в Сочи? Не понимаю такого положения вещей в большом спорте.

Конечно, я переживаю за нашу олимпийскую четвёрку. Это была одна из лучших эстафетных гонок за весь период истории биатлона. Надеюсь, что есть время, чтобы исправить ситуацию», — сказал Чепиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.