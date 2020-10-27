Васильев: из-за нерасторопности ВАДА страдают Волков, Малышко, Шипулин. Они-то при чём?

Двукратный чемпион ОИ по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Решение было предсказуемо. Многие эксперты предполагали такой итог. Но система ВАДА несовершенная, она ставит всю команду в зависимость от ошибок конкретного спортсмена.

Почему они раньше не сказали об этом? Даже гипотетически, если бы были какие-то предположения перед Олимпиадой, сборная страны могла бы поставить другого спортсмена в эстафетную команду. А в данном случае из-за нерасторопности ВАДА страдают Волков, Малышко, Шипулин. Они-то при чём? Несправедливое отношение к самой системе.

Никто не спорит, что борьба должна вестись за чистый спорт, но страдают совершенно невинные спортсмены», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.