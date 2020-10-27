Губерниев: много лет умолял Е. Устюгова всё подробно объяснить! Пойду Фуркаду напишу

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«После всех решений по Евгению Устюгову остаётся только поздравить Мартена Фуркада с ещё одной золотой олимпийской медалью! Много лет буквально умолял Евгения всё подробно объяснить в публичной плоскости, показать, рассказать, про кровь, про здоровье, почему закончил так рано, увы, тщетно… Молчание — путь в тупик! Пойду Фуркаду напишу…

И самое печальное — теперь и все наши немногочисленные успехи с 10-го 14-й год в биатлоне перечёркнуты… Возмущаться сил нет, всё надоело...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.