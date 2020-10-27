Ольга Зайцева: дело о дисквалификации так не оставлю, буду добиваться других решений

Российская биатлонистка Ольга Зайцева рассказала, что в настоящее время ждёт мотивировочную часть решения Спортивного арбитражного суда (CAS). Ранее суд отклонил апелляцию спортсменки, признав её виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. CAS сократил срок дисквалификации, но результаты Зайцевой на ОИ-2014 года, где она завоевала серебряную медаль в эстафете, аннулированы.
«Сейчас мы ждем мотивировочную часть на бумажных носителях. Дальше уже будет продолжение и действия вместе с адвокатом. Это дело просто так не оставлю, буду добиваться других решений», — цитирует Зайцеву РИА «Новости».
Зайцева, Ольга Вилухина и Яна Романова подозревались в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи. CAS оправдал Вилухину и Романову, но оставил в силе дисквалификацию Зайцевой, хотя и отменил пожизненное отстранение Ольги, которая ушла из спорта в 2015 году, от участия в Олимпийских играх. Таким образом, сборная России лишилась серебра женской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Сочи, но Вилухина сохранит серебряную медаль, завоеванную на Играх 2014 года в спринтерской гонке.
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