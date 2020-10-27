Свендсен — о наказании Устюгова: приятно стать лучшими после того, что сделали русские

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал дисквалификацию россиянина Евгения Устюгова. Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал отменять дисквалификацию Устюгова. Таким образом, Россия лишилась командной бронзы в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командного золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи. В результате дисквалификации норвежцы получат бронзовую медаль в эстафете ОИ-2014. Кроме того, Россия уступила первое общекомандное место Олимпийских игр в Сочи Норвегии.
«Дисквалификация за допинг никогда не является хорошей новостью. Неприятно, когда всё время это всё всплывает, как призрак. Мы бежали в эстафете за золотом, но упустили его. Вряд ли я буду рассказывать о той гонке внукам. Медаль за неё для меня меньше всего ценна.
Но радует, что мы стали лучшей нацией в медальном зачёте игр. Очень приятно стать лучшими после того, что сделали русские. Это реабилитация», — цитирует Свендсена NRK.
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