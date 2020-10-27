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Свендсен — о наказании Устюгова: приятно стать лучшими после того, что сделали русские

Свендсен — о наказании Устюгова: приятно стать лучшими после того, что сделали русские
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал дисквалификацию россиянина Евгения Устюгова. Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал отменять дисквалификацию Устюгова. Таким образом, Россия лишилась командной бронзы в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командного золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи. В результате дисквалификации норвежцы получат бронзовую медаль в эстафете ОИ-2014. Кроме того, Россия уступила первое общекомандное место Олимпийских игр в Сочи Норвегии.

«Дисквалификация за допинг никогда не является хорошей новостью. Неприятно, когда всё время это всё всплывает, как призрак. Мы бежали в эстафете за золотом, но упустили его. Вряд ли я буду рассказывать о той гонке внукам. Медаль за неё для меня меньше всего ценна.

Но радует, что мы стали лучшей нацией в медальном зачёте игр. Очень приятно стать лучшими после того, что сделали русские. Это реабилитация», — цитирует Свендсена NRK.

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