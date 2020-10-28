Т. Бё: финансируемое Россией мошенничество на ОИ в Сочи — самое серьёзное, что я видел

Норвежский биатлонист Тарьей Бё прокомментировал дисквалификацию россиянина Евгения Устюгова. Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал отменять дисквалификацию Устюгова. Таким образом, Россия лишилась командной бронзы в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командного золота в эстафете на Олимпиаде в Сочи. В результате дисквалификации норвежцы получат бронзовую медаль в эстафете ОИ-2014. Кроме того, российская сборная лишилась первого места в неофициальном медальном зачёте Олимпиады в Сочи.

«Это — справедливая победа чистых спортсменов. Но у нас не будет возможности почувствовать ту атмосферу, которая царит, когда награждают олимпийскими медалями.

Финансируемое государством мошенничество в Сочи — самое серьёзное из всех, что я видел за свою карьеру. Очень символично, что теперь российская сборная не является лучшей на тех Играх», — приводит слова Бё NRK.