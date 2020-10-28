Лариса Куклина объяснила пропуск чемпионата России по летнему биатлону
Российская биатлонистка Лариса Куклина рассказала, почему пропустила чемпионат России по летнему биатлону. Соревнования проходили в сентябре в Тюмени.
«Буквально за неделю до стартов я травмировала ногу на силовой. Неудачно прыгнула. Думаю, это никак не повлияло бы на выступление на чемпионате России, но буквально перед турниром у меня воспалились гайморовы пазухи, поэтому мы решили не рисковать», – сказала Куклина в программе «Все на Матч!».
В настоящее время Куклина находится в Тюмени на сборах национальной команды. Куклина — чемпионка России, призёр Всемирной зимней универсиады, чемпионка мира среди юниоров. В минувшем сезоне Лариса стала 21-й в общем зачёте Кубка мира. Этот результат стал вторым среди российских спортсменок.
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