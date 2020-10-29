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Губерниев: позиция российских спортсменов известна! Отнимают медали — они молчат

Губерниев: позиция российских спортсменов известна! Отнимают медали — они молчат
Биатлон 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.

Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.

«Молчание биатлониста Евгения Устюгова уже не вызывает вопросов! Позиция российских спортсменов — авось пронесёт — известна! Они молчат, медали отнимают, молчат, отнимают…

Вспоминаю, как Антон Шипулин сильно был недоволен нашим журналистским шумом в Австрии, где мы вместе с МИД РФ после обысков фактически спасли команду! Полицейские ведь сказали нам молчать и всё обойдётся, говорил тогда ещё олимпийский чемпион… Молчали? Обошлось? Авось? Небось?» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Губерниев: много лет умолял Е. Устюгова всё подробно объяснить! Пойду Фуркаду напишу
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