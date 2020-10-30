Чемпион ОИ Михаэль Грайс: Е. Устюгову могут нанести ещё более тяжёлый удар

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону немец Михаэль Грайс прокомментировал новость о том, что Антидопинговая панель CAS аннулировала победы Евгения Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере.
Напомним, CAS ADD признала Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты за период с 24 января 2010 года по конец сезона-2013/2014, включая индивидуальную золотую медаль в масс-старте и командную бронзу в эстафете на Олимпиаде в Ванкувере, а также командное золото в эстафете на Олимпиаде в Сочи.
«Я не был удивлён новостями по делу Устюгова, так как не был полностью погружён в детали. Я, конечно, надеюсь, что итоговое решение CAS будет честным и справедливым. Евгению и его адвокату ещё может быть нанесён более тяжёлый удар в виде финального решения», — приводит слова Грайса «Р-Спорт».
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