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Биатлонист сборной России Пащенко вылечился от коронавируса

Биатлонист сборной России Пащенко вылечился от коронавируса
Биатлон 0

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что биатлонист Пётр Пащенко вылечился от коронавируса. Однако тренировочный сбор национальной команды в Алдане он покинет позже других спортсменов.

«Выехать домой Пётр сможет только после двух отрицательных результатов теста на коронавирус, таковы правила. Первый уже сделан, инфекция не обнаружена. Теперь ему необходимо дождаться результата второго теста. Это произойдет уже после 4 ноября, поэтому со сбора он вернётся чуть позже команды», — приводит слова Польховского ТАСС.

27 сентября прошёл первый контрольный старт мужской сборной России на сборах в Тюмени. Биатлонисты пробежали суперпреследование на роллерах. Победу одержал Эдуард Латыпов, вторым стал Антон Бабиков, третьим — Никита Поршнев.

Мужская сборная России по биатлону завершила тренировочный сбор в Алдане. Фото
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