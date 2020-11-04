Этап Кубка мира в Антхольце состоится без зрителей

Этап Кубка мира в итальянском Антхольце, запланированный на 21-24 января, пройдёт без зрителей.

«По согласованию с соответствующими ведомствами и губернатором региона мы с тяжелым сердцем приняли решение провести этот этап в 2021 году без зрителей.



Это неизбежная мера предосторожности с учётом эпидемиологической обстановки в Европе», — говорится в сообщении, которое организаторы соревнований разместили на странице итальянского этапа Кубка мира в «Фейсбуке».

Ранее стало известно, что болельщики не смогут посетить январские этапы Кубка мира по биатлону, которые пройдут в немецком Оберхофе, из-за распространения коронавирусной инфекции. Это решение было принято после консультации Ассоциации содействия зимним видам спорта (WSRO) с местными органами здравоохранения.