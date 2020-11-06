Тарьей Бё обогнал брата Йоханнеса в дуэльной гонке на лыжероллерах

Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё провели дуэльную гонку на лыжероллерах. Победу одержал старший брат — Тарьей.

«Мы постарались сделать нашу дуэль максимально похожей на настоящую гонку. Тарьей был сильнее меня и на трассе, и в стрельбе. Тревожный звонок перед началом сезона.

Это он в хорошей форме или я в неважной? Скорее всего, сочетание того и другого, поэтому он получил небольшой отрыв. Но когда начнутся соревнования, мы превратимся в двух боевых петухов, сражающихся за то, чтобы первым пересечь финишную черту.

Может быть, нам придётся немного подождать первых гонок, но мы надеемся, что они уже не за горами. Хотя сейчас есть неопределённость», – приводит слова Бё-младшего NTB.

Йоханнес — олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, десятикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира. Тарьей — олимпийский чемпион 2010 года в эстафете, десятикратный чемпион мира, обладатель Кубка мира — 2010/2011.