«Наконец ты дома. Скучал по тебе». Й. Бё доставили «Большой хрустальный глобус»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что получил «Большой хрустальный глобу»с за победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020.



«Скучал по тебе. «Большой хрустальный глобус» наконец-то дома. Спокойной ночи от уставшего папы», — подписано фото.

Фото доступно на официальной странице Йоханнеса Бё в «Инстаграме».

Напомним, после заключительной гонки сезона Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке отправил «Большой хрустальный глобус» французу Мартену Фуркаду, который стал вторым в общем зачёте Кубка мира. Позже получению награды норвежцем всячески препятствовала пандемия коронавируса.



Ранее представитель Федерации биатлона Норвегии (ФБН) назвал причину, по которой «Большой хрустальный глобус» сначала получил Фуркад, а не Бё.

В Норвегии рассказали, почему БХГ изначально ошибочно получил Фуркад, а не Бё