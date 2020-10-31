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«Наконец ты дома. Скучал по тебе». Й. Бё доставили «Большой хрустальный глобус»

«Наконец ты дома. Скучал по тебе». Й. Бё доставили «Большой хрустальный глобус»
Биатлон / Кубок мира 0

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что получил «Большой хрустальный глобу»с за победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2019/2020.

«Скучал по тебе. «Большой хрустальный глобус» наконец-то дома. Спокойной ночи от уставшего папы», — подписано фото.

Фото доступно на официальной странице Йоханнеса Бё в «Инстаграме».

Напомним, после заключительной гонки сезона Международный союз биатлонистов (IBU) по ошибке отправил «Большой хрустальный глобус» французу Мартену Фуркаду, который стал вторым в общем зачёте Кубка мира. Позже получению награды норвежцем всячески препятствовала пандемия коронавируса.

Ранее представитель Федерации биатлона Норвегии (ФБН) назвал причину, по которой «Большой хрустальный глобус» сначала получил Фуркад, а не Бё.

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