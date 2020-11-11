Гараничев прокомментировал победу в контрольной гонке

Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился впечатлениями от победы в контрольной гонке сборной России. Напомним, 10-километровый спринт Гараничев, допустивший один промах, пробежал за 24 минуты 40 секунд, вторым стал чисто отстрелявшийся Пётр Пащенко, отставший на секунду, а третье и четвёртое места поделили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.

«Мы с лета с тренером сборной Юрием Каминским трудились с акцентом на технику. Что в Алдане, что на межсборье в Тюмени делали необходимую работу, и чувствовалось, что удалось поймать скорость.

Второй месяц мы стоим на лыжах. Для меня эта гонка стала лишь вторым контрольным стартом. На предыдущем сборе в Алдане не получилось пробежать спринт. После первой гонки в Якутии, где всё-таки было прохладно, появился зуд в глазах. Из-за этого не спал всю ночь. Вероятно, конъюнктивит, словно песок в глаза насыпали. Пришлось идти к доктору, в итоге к вечеру всё прошло. Ничего катастрофичного, но контрольный спринт тогда я пропустил», — цитирует Гараничева «Тюменская арена».