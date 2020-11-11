Гараничев прокомментировал победу в контрольной гонке

Российский биатлонист Евгений Гараничев поделился впечатлениями от победы в контрольной гонке сборной России. Напомним, 10-километровый спринт Гараничев, допустивший один промах, пробежал за 24 минуты 40 секунд, вторым стал чисто отстрелявшийся Пётр Пащенко, отставший на секунду, а третье и четвёртое места поделили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.
«Мы с лета с тренером сборной Юрием Каминским трудились с акцентом на технику. Что в Алдане, что на межсборье в Тюмени делали необходимую работу, и чувствовалось, что удалось поймать скорость.
Второй месяц мы стоим на лыжах. Для меня эта гонка стала лишь вторым контрольным стартом. На предыдущем сборе в Алдане не получилось пробежать спринт. После первой гонки в Якутии, где всё-таки было прохладно, появился зуд в глазах. Из-за этого не спал всю ночь. Вероятно, конъюнктивит, словно песок в глаза насыпали. Пришлось идти к доктору, в итоге к вечеру всё прошло. Ничего катастрофичного, но контрольный спринт тогда я пропустил», — цитирует Гараничева «Тюменская арена».
- 11 ноября 2020
-
13:53
-
13:31
-
13:26
-
13:05
- 10 ноября 2020
-
21:14
-
20:06
-
17:44
-
15:28
-
15:00
-
01:27
- 9 ноября 2020
-
19:04
-
16:36
-
11:23
- 8 ноября 2020
-
17:49
-
15:06
-
13:56
-
11:48
-
11:12
- 7 ноября 2020
-
18:34
-
18:07
-
12:04
-
11:53
- 6 ноября 2020
-
23:43
-
21:45
-
20:35
-
18:25
-
15:55
-
14:41
-
11:15
- 5 ноября 2020
-
21:29
-
16:33
-
16:18
-
15:46
-
13:32
-
12:30