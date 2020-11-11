Валерий Польховский: после завтрашнего масс-старта определим состав на Кубок мира

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил результаты первой контрольной гонки мужской команды в Ханты-Мансийске. Первое место с одним промахом занял Евгений Гараничев. Вторым стал чисто отстрелявшийся Пётр Пащенко, отставший на секунду, а третье и четвёртое места поделили Антон Бабиков и Эдуард Латыпов.
«Было заметно ещё на пристрелке, что у ребят хороший настрой. Это был первый официальный отборочный старт. Теперь 12 ноября проведём масс-старт и определим состав команды на первые этапы Кубка мира.
Хорошо, что Бабиков возвращается. Гараничев великолепно отработал. Пащенко, только переболев коронавирусом, смог не просто стартовать, но и занять второе место!" — цитирует Польховского «Тюменская арена».
Изначально сбор должен был состояться в Тюмени, но в итоге был перенесён в Ханты-Мансийск.
«У нас не было выбора. В мужской команде на сборе в Якутии были случаи заражения. Поэтому быстро приняли решение поменять место ноябрьских тренировок. Выбрали Ханты-Мансийск, нам здесь создали все безопасные условия.
Живём на отдельном этаже, питаемся обособленно от других. Трасса тоже как всегда в отличном состоянии. Нас тут всё устраивает», — сказал Польховский.
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