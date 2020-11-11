Губерниев — о смерти Челюканова: скорая ехала к заслуженному тренеру четыре дня…
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти заслуженного тренера России Геннадия Челюканова. Специалист скончался на 81-м году жизни.
«Челюканов долго болел, онкология и т. д. Скорая в Новосибирске ехала к заслуженному тренеру четыре дня...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Тренерскую деятельность Челюканов начал в 1967 году. Среди его учеников – олимпийские чемпионы Сергей Булыгин (Сараево-1984), Светлана Ишмуратова (Турин-2006 (дважды)), Анна Богалий (Турин-2006, Ванкувер-2010) и другие спортсмены.
Ранее информацию о смерти Челюканова прокомментировали в Союзе биатлонистов России (СБР).
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