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Губерниев — о смерти Челюканова: скорая ехала к заслуженному тренеру четыре дня…

Губерниев — о смерти Челюканова: скорая ехала к заслуженному тренеру четыре дня…
Биатлон 0

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о смерти заслуженного тренера России Геннадия Челюканова. Специалист скончался на 81-м году жизни.

«Челюканов долго болел, онкология и т. д. Скорая в Новосибирске ехала к заслуженному тренеру четыре дня...» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Тренерскую деятельность Челюканов начал в 1967 году. Среди его учеников – олимпийские чемпионы Сергей Булыгин (Сараево-1984), Светлана Ишмуратова (Турин-2006 (дважды)), Анна Богалий (Турин-2006, Ванкувер-2010) и другие спортсмены.

Ранее информацию о смерти Челюканова прокомментировали в Союзе биатлонистов России (СБР).

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