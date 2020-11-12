Кугаевский — о Гараничеве: в 32 года есть опасения, «умрёт» спортсмен или побежит

Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области по биатлону и личный наставник Евгения Гараничева, оценил выступление подопечного в контрольных стартах сборной России в Ханты-Мансийске.

«Результаты можно назвать ожидаемыми, хотя и было волнительно. Евгений в этом году раньше всех начал подготовку к сезону. После мартовской паузы из-за коронавируса он приступил к работе уже в начале апреля. Гараничев сделал огромный объём – примерно на 1000 километров больше во время подготовки, чем в прошлом году. В мае и летом Евгений работал в Тюменской области. Я помогал ему и очень переживал, сможет ли он эти объёмы переварить, потом что в 32 года есть опасения, «умрёт» спортсмен или побежит. Получилось второе.

К летнему чемпионату страны Гараничев ещё не переварил необходимый объём, выглядел тяжеловато на всех гонках, кроме эстафеты. В октябре в Якутии на сборе уже чувствовал себя уверенно. И в Ханты-Мансийске, когда я ним перед гонками разговаривал, у Евгения было понимание, что надо обязательно отбираться первым номером в сборной. Потому что тогда у него будет преимущество во время расставления спортсменов по стартовым группам на Кубке мира. Гараничев был спокоен и уверен. Он опытный спортсмен и объективно оценивал себя, понимал, что сильно готов ходом. В итоге в обоих стартах показал вторую скорость.



Понятно, что в масс-старте на Кубке мира больше одного промаха допускать нельзя, два – это много. Евгений сам сильно переживает за ошибки на рубежах. Вчера он очень сильно был недоволен своим промахом в спринте. Думаю, что сегодня тоже будет расстроен. При этом в спринте Женя показал лучшую скорострельность, быстрее всех отработал на рубежах", — цитирует Кугаевского «Тюменская арена».