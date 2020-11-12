Валерий Польховский: к Гараничеву и Бабикову вопросов нет

Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский оценил результаты контрольных гонок на сборе национальной команды в Ханты-Мансийске. В спринте лучший результат продемонстрировал Евгений Гараничев, в масс-старте победил Антон Бабиков. По итогам этих стартов будет сформирован состав сборной на первые этапы Кубка мира.
«Уже есть понимание того, кто войдёт в состав команды, но окончательное решение примем чуть позже. Надо ещё будет посмотреть на состояние ребят, на то, как обстоят дела с коронавирусом. Время до выезда в Финляндию ещё есть.
Лидерами по двум гонкам стали Евгений Гараничев и Антон Бабиков, они выступили достойно, к ним никаких вопросов нет. Спортивный результат будет учитываться прежде всего, но наша главная задача – привезти на этапы Кубка мира здоровых ребят и девушек, поэтому нам предстоит ещё раз оценить состояние здоровья всех спортсменов», – цитирует Польховского ТАСС.
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