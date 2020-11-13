«Евгению мы скорректировали технику». Каминский пояснил прогресс Гараничева в межсезонье

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвёл итоги выступления российских биатлонистов на контрольных стартах в Ханты-Мансийске.



«Результаты меня не удивили, так как я нахожусь в составе команды. Разве что Эдуард Латыпов отличился со знаком минус в плане стрельбы. Но и у этого есть закономерности, потому что мы стреляем на новом ритме, у него не всегда получается.



У нас в команде два спортсмена, Кирилл Стрельцов и Евгений Гараничев, на которых не стоит ориентироваться по летним стартам. На лыжах у них и получились иные результаты. Евгению мы также скорректировали технику, хотя поначалу это не давало результата. Нужно было прикататься, почувствовать движения своими. Поэтому скорость поначалу упала, а положительные изменения пришли позже, но было приятно, что он справился», — цитирует Каминского News.ru.



Первый этап Кубка мира сезона-2020/2021 стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия).

Гараничев с одним промахом выиграл первую контрольную гонку сборной России по биатлону