«Евгению мы скорректировали технику». Каминский пояснил прогресс Гараничева в межсезонье

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский подвёл итоги выступления российских биатлонистов на контрольных стартах в Ханты-Мансийске.
«Результаты меня не удивили, так как я нахожусь в составе команды. Разве что Эдуард Латыпов отличился со знаком минус в плане стрельбы. Но и у этого есть закономерности, потому что мы стреляем на новом ритме, у него не всегда получается.
У нас в команде два спортсмена, Кирилл Стрельцов и Евгений Гараничев, на которых не стоит ориентироваться по летним стартам. На лыжах у них и получились иные результаты. Евгению мы также скорректировали технику, хотя поначалу это не давало результата. Нужно было прикататься, почувствовать движения своими. Поэтому скорость поначалу упала, а положительные изменения пришли позже, но было приятно, что он справился», — цитирует Каминского News.ru.
Первый этап Кубка мира сезона-2020/2021 стартует 28 ноября в Контиолахти (Финляндия).
- 13 ноября 2020
-
00:13
- 12 ноября 2020
-
23:29
-
22:55
-
20:29
-
18:27
-
17:27
-
16:57
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
13:39
-
12:13
-
11:38
-
10:49
-
00:48
- 11 ноября 2020
-
21:01
-
20:47
-
19:22
-
19:09
-
16:55
-
16:02
-
15:47
-
14:39
-
14:14
-
14:11
-
13:53
-
13:31
-
13:26
-
13:05
- 10 ноября 2020
-
21:14
-
20:06
-
17:44
-
15:28
-
15:00
-
01:27