Каминский: не все биатлонисты сборной справились с нагрузками в октябре

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о ходе подготовки команды к Кубку мира, который начнётся в Финляндии 28 ноября.
«Октябрь практически у всех спортсменов сборной получился самым загруженным месяцем. И не все, честно говоря, с этими нагрузками справились. Рассказать, в чём причины, я пока не готов, у меня пока мало инструментов, чтобы сделать однозначный вывод. Сейчас идёт постоянный сбор информации и анализ. В течение ближайших двух-трёх дней эта работа будет проведена, чтобы на её основе определить окончательный состав на Кубок мира.
Фамилии называть не буду, но кто-то из ребят немножко разочаровал, а кто-то – порадовал в отдельных элементах. А так, чтобы по совокупности всех факторов… Это было бы видно по результату – был в резервной обойме и перешёл в основной состав. Все бы увидели, но пока такого нет. Изменения в лучшую сторону происходят, но для качественного шага вперёд нужно иное", — приводятся слова Каминского на официальном сайте СБР.
- 13 ноября 2020
-
13:55
-
13:07
-
11:57
-
00:13
- 12 ноября 2020
-
23:29
-
22:55
-
20:29
-
18:27
-
17:27
-
16:57
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
13:39
-
12:13
-
11:38
-
10:49
-
00:48
- 11 ноября 2020
-
21:01
-
20:47
-
19:22
-
19:09
-
16:55
-
16:02
-
15:47
-
14:39
-
14:14
-
14:11
-
13:53
-
13:31
-
13:26
-
13:05
- 10 ноября 2020
-
21:14
-
20:06
-
17:44