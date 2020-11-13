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Каминский: не все биатлонисты сборной справились с нагрузками в октябре

Каминский: не все биатлонисты сборной справились с нагрузками в октябре
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о ходе подготовки команды к Кубку мира, который начнётся в Финляндии 28 ноября.

«Октябрь практически у всех спортсменов сборной получился самым загруженным месяцем. И не все, честно говоря, с этими нагрузками справились. Рассказать, в чём причины, я пока не готов, у меня пока мало инструментов, чтобы сделать однозначный вывод. Сейчас идёт постоянный сбор информации и анализ. В течение ближайших двух-трёх дней эта работа будет проведена, чтобы на её основе определить окончательный состав на Кубок мира.

Фамилии называть не буду, но кто-то из ребят немножко разочаровал, а кто-то – порадовал в отдельных элементах. А так, чтобы по совокупности всех факторов… Это было бы видно по результату – был в резервной обойме и перешёл в основной состав. Все бы увидели, но пока такого нет. Изменения в лучшую сторону происходят, но для качественного шага вперёд нужно иное", — приводятся слова Каминского на официальном сайте СБР.

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