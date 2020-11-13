Олимпийский чемпион Васильев: есть изгои, как Россия, которым нельзя ничего. Они враги

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о ситуации в мировом спорте. Напомним, в декабре 2019 года Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) порекомендовало отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на четыре года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
«У всех уже мозоль на языке от того, что Россия во всём виновата и является главным злодеем в области допинга. Здравомыслящие люди ещё не признаются вслух, но понимают, что это всё перебор и не соответствует действительности. Соответственно, не может быть речи об объективном отношении к результатам и равных условиях, про которые написано ещё в Олимпийской хартии.
Но равных условий давно нет, есть избранные, перед которыми горит зелёный свет, им можно всё, и даже закрывать глаза на какие-то огрехи, а есть изгои, такие как Россия, которым априори нельзя ничего. Они враги, и их надо держать в жёстких условиях.
Но люди, которые так думают, плохо знают вековую историю. Им надо поинтересоваться и понять, что Россию победить невозможно. У нас иммунитет против всякого рода мерзавцев и негодяев, которые в разные исторические периоды пытались завоевать Россию, уничтожить её, а в итоге всё оборачивалось против них самих», — цитирует Васильева News.ru.
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