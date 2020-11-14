Матвей Елисеев: скоро сезон. Очень интересно, на что мы наработали

Российский биатлонист Матвей Елисеев сообщил, что он продолжает индивидуальную подготовку к сезону-2020/2021 и поводит сбор на Семинском перевале.
«Красиво тут! Горы, кедровая сосна, солнце, снег! Надо ещё летом сюда вернуться, хочется реальный рафтинг прочувствовать. Река Катунь очень мощная и суперкрасивая. Но скоро сезон. Очень интересно, на что мы наработали», — написал Елисеев на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Матвея Елисеева в «Инстаграме».
Елисеев, как и Александр Логинов, перед сезоном-2020/2021 находится на самоподготовке под руководством личного тренера, который постоянно передаёт отчеты в штаб сборной — и Юрию Каминскому, и главному тренеру Валерию Польховскому. Связь с партнёрами по сборной Елисеев поддерживает через чат в Интернете.
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