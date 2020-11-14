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Александр Поварницын вылечился после заражения коронавирусом

Александр Поварницын вылечился после заражения коронавирусом
Биатлон / Кубок мира 0

Виктор Чурин, личный тренер российского биатлониста Александра Поварницына, сообщил, что подопечный вылечился после заражения коронавирусом и покинул Алдан, где был вынужден задержаться после окончания тренировочного сбора национальной команды.

Поварницын заболел в начале ноября, за несколько дней до окончания сбора команды.

«Тест Саши на коронавирус оказался отрицательным. Он уже уехал из Алдана. Сейчас он на несколько дней приедет в Ижевск, после чего отправится в Ханты-Мансийск.

Потренировался он достаточно плодотворно. Перед ним сейчас стоит задача подготовиться к Кубку России, к «Ижевской винтовке». Сезон для него не заканчивается", — приводит слова Чурина ТАСС.

По причине болезни Поварницын почти полностью пропустит сбор команды в Ханты-Мансийске, где прошли контрольные старты для отбора в состав на первые этапы Кубка мира.

Биатлонист Поварницын и ещё четверо сотрудников сборной России заразились коронавирусом
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