Александр Поварницын вылечился после заражения коронавирусом

Виктор Чурин, личный тренер российского биатлониста Александра Поварницына, сообщил, что подопечный вылечился после заражения коронавирусом и покинул Алдан, где был вынужден задержаться после окончания тренировочного сбора национальной команды.
Поварницын заболел в начале ноября, за несколько дней до окончания сбора команды.
«Тест Саши на коронавирус оказался отрицательным. Он уже уехал из Алдана. Сейчас он на несколько дней приедет в Ижевск, после чего отправится в Ханты-Мансийск.
Потренировался он достаточно плодотворно. Перед ним сейчас стоит задача подготовиться к Кубку России, к «Ижевской винтовке». Сезон для него не заканчивается", — приводит слова Чурина ТАСС.
По причине болезни Поварницын почти полностью пропустит сбор команды в Ханты-Мансийске, где прошли контрольные старты для отбора в состав на первые этапы Кубка мира.
- 14 ноября 2020
-
17:40
-
17:21
-
15:27
-
15:15
-
14:08
-
12:57
-
11:16
-
10:59
-
00:04
- 13 ноября 2020
-
22:07
-
20:41
-
17:37
-
17:18
-
16:34
-
16:02
-
13:55
-
13:07
-
11:57
-
00:13
- 12 ноября 2020
-
23:29
-
22:55
-
20:29
-
18:27
-
17:27
-
16:57
-
16:29
-
16:24
-
16:19
-
13:39
-
12:13
-
11:38
-
10:49
-
00:48
- 11 ноября 2020
-
21:01
-
20:47