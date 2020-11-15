Тренер Евгении Павловой: в Тюмени очень холодно, это сильно влияет на результат

Тренер Константин Попов, работающий с биатлонисткой Евгенией Павловой, рассказал, что на результат контрольных тренировок женской сборной России в Тюмени повлияла низкая температура воздуха.

Сегодня, 15 ноября, Павлова победила в масс-старте в контрольной тренировке женской сборной России в Тюмени, а накануне в спринте заняла девятое место.



«Доволен, что Евгения победила в сегодняшней гонке. Прошла дистанцию с одним промахом. В целом всё очень хорошо. Вчера, конечно, был не лучший результат. Дело в том, что в Тюмени очень холодно, это сильно влияет на результат. Спортсменка сама объясняла свою вчерашнюю позицию тем, что замёрзла. Сегодня было ещё холоднее, поэтому старт перенесли. Температура доходила до 15 градусов ниже нуля. При этом присутствует очень большая влажность», — приводит слова Попова РИА «Новости».